Avvicinato e rapinato con violenza: "Era gentile, poi è partito un pugno. E così mi ha strappato la collanina"

Ennesimo episodio di microcriminalità ieri in pieno giorno in città. Stefano Ligabue, 61 anni pensionato reggiano, è stato vittima ieri mattina verso le ore 13 di un’aggressione con rapina presso la sgambatoio per cani di via Verdi, sul lungo Crostolo, nella zona di Regina Pacis in città. A darne la notizia sui social la figlia Jessica che, in diversi gruppi Facebook, ha voluto avvertire le persone di fare attenzione.

Il padre, intervistato, racconta: "Mentre portavo il mio cane Duna a passeggio, sono stato avvicinato da questo ragazzo nordafricano di 25-30 anni, che mi ha detto di essere tunisino. Abbiamo parlato, ha fatto diversi complimenti al mio cagnolino, l’ha anche accarezzato, poi all’improvviso, a freddo, mi ha sferrato un pugno forte al petto. Non sono rimasto ferito, per fortuna, ho incassato bene, perché sono alto un metro e 90, ma mi ha colto di sorpresa. Se avesse colpito una persona più fragile sarebbero state diverse le conseguenze. Mi sono rialzato subito e mi sono accorto che mi aveva strappato la collanina. Non sono una persona aggressiva, ma se mi colpiscono reagisco, così ho provato a rincorrerlo fino all’edicola di via Magenta, ma, avendo ai piedi le ciabatte e al guinzaglio un cane che non riesce a percorrere grandi distanze velocemente, ho dovuto fermarmi e l’ho perso di vista. È fuggito verso l’Esselunga".

Ligabue si è quindi recato presso la caserma dei Carabinieri per denunciare l’accaduto. Grande rammarico per il monile rubato, ci racconta: "Non aveva un grande valore economico, ma affettivo sì: l’avevo al collo da 43 anni, me l’avevano regalato i miei genitori per l’esame di maturità. Ci avevo appeso un ciondolo a cuoricino, che mi aveva donato mia nonna. Ricordi di una vita, che non posso certo ricomprare". Ligabue, che abita con la moglie in via Tosti, poco lontano dal luogo dell’accaduto, aggiunge: "E’ la prima volta che da queste parti succede una cosa del genere in pieno giorno. Mia moglie ora ha paura ad uscire da sola. Io alleno i bimbi dell’Arbor a basket nella palestra ex-Gil e conosco bene la zona. Da quando hanno aperto lì sotto la scuola per stranieri vediamo girare persone dall’aspetto poco rassicurante, e soprattutto di sera, non ci sentiamo al sicuro".