Ayrton Senna, la Ferrari, Razzoli, Tomba. Leo Turrini racconta la sua vita da inviato

Piazza del Popolo di Rubiera sold out nella serata di mercoledì: protagonista sul palco Leo Turrini, storica firma del Qs-Resto del Carlino e opinionista per Sky Sport con immancabili interventi quando si parla di Formula Uno e di Ferrari; per la rassegna "Rubiera Centro Sportivo" altro grande successo, che ha replicato l’ottimo riscontro dopo quello col telecronista Pierluigi Pardo di inizio mese.

In entrambe le occasioni i protagonisti hanno dialogato col giornalista e telecronista rubierese Alessandro Iori. Turrini ha intrattenuto (e divertito) con aneddoti e storie la piazza per oltre due ore. Si è spaziati ovviamente dalla Formula Uno e dalla leggenda di Ayrton Senna, alle Olimpiadi e a campioni di casa nostra come Giuliano Razzoli. Sull’oro olimpico di Vancouver 2010 Turrini ha raccontato un episodio.

"Andai a una festa prima della spedizione olimpica proprio nella sua Razzolo di Villa Minozzo. Mi lasciò un bigliettino, e mi disse che dovevo promettergli di aprirlo soltanto dopo la sua gara alle Olimpiadi. Lo feci, e c’era scritto ’Vincerò l’Olimpiade’. Ci ha preso".

Poi il mito di Alberto Tomba, le gesta della Ferrari: senza risparmiarsi ha risposto anche alle domande del pubblico, tra le più svariate curiosità, con simpatia e aneddoti continui.

