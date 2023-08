Azienda agricola dona per sistemare strada di campagna a Rio Saliceto

Sarà una donazione privata a mettere in sicurezza via Grilli, strada di campagna a Rio Saliceto, a servizio soprattutto di mezzi agricoli diretti ai campi della zona, ma spesso usata pure da ciclisti e pedoni per giri alla periferia del paese, essendo un punto di accesso all’area protetta della Cassa di espansione del cavo Tresinaro. Dal 2021 un’ordinanza vieta il transito ai mezzi pesanti per le condizioni critiche della carreggiata. L’azienda agricola Mascotte di Oriella Gonzaga, sede a Rio Saliceto, si è detta disponibile a offrire la somma per livellare e sistemare la strada. La giunta comunale, dopo le verifiche normative, ha accettato la donazione, per ripristino e messa in sicurezza della carreggiata, dalla Provinciale 46 fino al confine con Carpi. La donazione viene eseguita "per spirito di generosità", senza alcun interesse economico.