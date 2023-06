Azienda di trasporti cerca addetti ai magazzini

Azienda di Trasporti ricerca 3 addettie al magazzino con esperienza, in possesso del patentino del carrello elevatore valido, per mansioni di caricoscarico merci, movimentazione, picking.

L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006.

Si richiede disponibilità al turno con orari dalle 16.30 alle 2. Orario a turni.

Contratto iniziale a tempo determinato.

Luogo di lavoro: Gattatico. Scadenza: 20062023.