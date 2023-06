Azienda Idraulica Cerca Apprendista, Richiesta Patentino B, Automuniti e Senza Discriminazioni

Azienda settore idraulico cerca un apprendista addettoa alla manutenzione delle caldaie e climatizzatori. Richiesta la patente B e ed essere automuniti. Il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato), come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006. Il lavoro prevede trasferte in tutta la provincia di Reggio Emilia. Contratto di apprendistato.

Orario di lavoro: full-time 8.00-12.0014.00-18.00 (sabato e domenica giorni di riposo). Luogo di lavoro: Reggio Emilia e provincia. Scadenza: 29062023