Azienda legno-arredamenti: per chi sa parlare l’egiziano

Azienda settore legno arredamento di Reggio Emilia ricerca un operaioa attrezzista per la lavorazione del legno con esperienza nella mansione. L’inquadramento previsto è operaio - Ccnl Legno Arredamento. Si richiede esperienza mansione, conoscenza di italiano: scritto, parlato e comprensione (lettura e ascolto); egiziano: scritto, parlato e comprensione (lettura e ascolto); patente B, essere automunito, disponibilità a trasferte in ambito provinciale, regionale, nazionale ed estero. Si offre contratto a tempo indeterminato con data d’assunzione prevista 150823. La sede di lavoro è a Reggio e presso i committenti, non è raggiungibile coi mezzi pubblici. Orario di lavoro settimanale a tempo pieno 40 ore. Giorno di riposo: domenica. L’offerta è per uomini e donne senza discriminazione di età, affiliazione sindacale o politica, religione, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono su modalità dell’attività lavorativa o che costituiscono requisito determinante per l’attività lavorativa.