Azienda settore Automazione Edifici e Domotica cerca Tecnico Post-Vendita, Requisiti e Scadenza

Azienda del settore automazione edifici e domotica ricerca una tecnico post-vendita con esperienza. La risorsa si occuperà di supporto all’assistenza tecnica post-vendita. Preferibile diploma tecnico. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006. È indispensabile la conoscenza del pacchetto Office. È preferibile essere automuniti. Contratto a tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: tempo pieno.

Luogo di lavoro: Reggio Emilia. Scadenza: 04072023.