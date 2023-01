"Aziende, crescono le assunzioni Ma non si trovano giovani preparati"

di Stefano Chiossi Il paradosso è servito: le imprese reggiane cercando dipendenti, ma non trovano profili adatti sul mercato lavorativo. A rilanciare nuovamente la problematica è la Camera di Commercio (con il commissario straordinario Stefano Landi), che ha analizzato i dati del 2022 sui nuovi contratti firmati in provincia. Gli aspetti positivi non mancano: rispetto al 2021, gli assunti (perlopiù a tempo determinato) sono cresciuti del 29,5% (quasi 12mila in più sui 51.460 accordi lavorativi firmati nel 2022); di questi, il 56% arrivano da imprese con ‘classe dimensionale’ che va da 1 a 49 dipendenti. Ma se la spinta alla crescita è evidente, l’ufficio studio ha posto l’accento su un’altra tematica: per il 45% delle aziende non si trovano profili disponibili (rispetto al 41% dell’anno scorso); in parte perché non ce ne sono molti sul mercato, e soprattutto perché "sono evidenti le difficoltà legate a una preparazione dei candidati ritenuta inadeguata". LA GRADUATORIA L’ente ha stilato anche una classifica dei settori con più difficoltà nel trovare profili adatti. Al primo posto le costruzioni (il 61% delle aziende ha lamentato difficoltà in tal senso, soprattutto per la mancanza di candidati), seguito dalla sanità (57%), le industrie metallurgiche e fabbricazione macchinari (52%), oltre al settore mezzi...