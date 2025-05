Aziende guidate da donne. Calo del 2,2% in provincia

Alla fine del primo trimestre 2025, le imprese femminili attive in provincia di Reggio Emilia sono scese di 201 unità rispetto allo stesso periodo del 2024. Un calo del 2,2% (ben al di sopra del -0,8% nazionale e del -1% regionale) che ha portato le imprese “in rosa” reggiane a quota 8.968, con un’incidenza del 19,2% sul totale delle aziende del territorio.

Nell’universo delle imprese femminili provinciali, analizzato dalla Camera di commercio, la graduatoria assegna il primato al commercio, con 2.146 unità (in diminuzione del 3,7%, con 83 unità in meno) e una quota del 23,9% sul totale delle imprese femminili. Segue il comparto dei servizi alle imprese che, con 2.007 unità, incide per il 22,4% sul totale e che risulta in crescita del 2,0% (+40 imprese). Nel settore dei servizi alla persona si registra invece un calo di 15 unità, in calo dell’1%. Nel manifatturiero si sono poi perse 81 realtà (-7,5%) e 21 di alloggio e ristorazione (-2,4%). Da ultimo si segnalano le costruzioni che pesano sull’universo imprenditoriale femminile reggiano per il 3,6% e che calano di 15 unità (-4,5%), portandosi così ad un totale di 322.

Le imprese femminili con la qualifica di artigiane sono 2.352 (il 26,2% d’incidenza sul totale), quelle anche giovanili 781 (l’8,7%), mentre le femminili a guida straniera sono 1.490 (il 16,6%). Per quanto riguarda la natura giuridica delle imprese femminili della provincia di Reggio Emilia, prevalgono le imprese individuali (5.854 unità che rappresentano il 65,3% del totale, in calo del 3,0%), seguite dalle società di capitale (1.861 unità, 20,8% del totale e in crescita del 2,5%) e dalle società di persone (1.090 unità, 12,2% del totale e in diminuzione del 5,5%).

Le donne fanno impresa in particolare nella montagna reggiana: Ventasso conta 116 aziende “in rosa”, che vanno a coprire l’ambito comunale del 25,3%. A seguire, il comune di Casina con 111 imprese femminili attive (il 24,0% d’incidenza sul totale), Boretto (81 imprese femminili e una quota del 23,9% sul totale), Poviglio (161 e 23,1% di incidenza sul totale), Rio Saliceto (123 e 22,7%), Reggiolo (182 e 22,5%) e infine Guastalla con 257 imprese attive che pesano sul totale delle attive per il 22,3%). Nella graduatoria dei 42 Comuni il capoluogo è al 37esimo posto per aziende guidate da donne, con un’incidenza pari al 17,4% sul totale delle realtà imprenditoriali nel comune di Reggio.