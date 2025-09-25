"Aziende in difficoltà: 1 su 3 in rosso nel 2024"

Rating in peggioramento per i settori più rappresentativi dell’economia reggiana: bilanci 2024 chiusi in perdita per il 33% del campione analizzato, mentre i dati semestrali confermano un risultato deludente. È quanto emerge dall’Osservatorio trimestrale di Confindustria Reggio. Il confronto con i principali Istituti del territorio conferma il dato emerso dall’indagine, con automotive e tessile tra i principali settori ad essere in sofferenza da tempo. Continua a preoccupare il trend degli investimenti: solo l’11% delle imprese intervistate ha richiesto, nel secondo trimestre 2025, finanziamenti volti a sostenere gli investimenti e sempre solo l’11% ha intenzione di richiederne per il trimestre in corso. Il calo costante del costo del denaro non è sufficiente a compensare il mancato impatto di Industria 5.0. Sorprende il dato relativo alle coperture di tasso e di cambio: nonostante le incertezze dei mercati, è molto bassa la percentuale di imprese che dichiara di far ricorso a strumenti per calmierare il rischio di oscillazione. Bassa, invece, l’incidenza dei dazi Usa sul rischio commerciale: per l’80% delle imprese l’impatto sul calo vendite sarà inferiore al 2%.

"Per gli imprenditori reggiani è il momento di scelte importanti. I nostri settori chiave stanno soffrendo da tempo a causa di scelte di politica europea incoerenti ed eventi geopolitici avversi. Ma con il consueto ottimismo che ci contraddistingue, all’orizzonte intravediamo opportunità da cogliere. L’aerospazio, per esempio, è un settore sempre più strategico", sottolinea Francesca Paoli, vicepresidente con delega alla piccola Impresa.