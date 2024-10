Aziende in missione in Marocco: "Mercato ampio e complesso"

Dieci aziende reggiane in missione imprenditoriale in Marocco con Unindustria Reggio Emilia.

Nei giorni scorsi una delegazione di dieci aziende del territorio, guidate da Unindustria Reggio Emilia, ha preso parte a una missione imprenditoriale in Marocco. Si tratta di Clevertech, Cormach, Flexbimec, Frigor Box, Gamma Meccanica, Keope, La Meccanica, Meccanica Reggiana e Spaggiari Gomme.

"Il Continente africano costituisce un mercato ampio e complesso, ma con opportunità ancora poco esplorate. A rafforzare gli elementi di attrattività di queste aree contribuisce oggi anche il Piano Mattei, che conferma un interesse politico e nazionale nel costruire una strategia di cooperazione e partenariato", spiega Giuseppe Reggiani, consigliere Unindustria Reggio Emilia con delega all’Internazionalizzazione.

"Il Marocco offre vantaggi competitivi molto rilevanti: una posizione favorevole e strategica, un accordo di libero scambio con la Ue e una crescita economica di più del 3 per cento, in un contesto politico stabile – continua Reggiani –. Le missioni in presenza, organizzate da professionisti esperti del Paese, con un coordinamento aggregato e strutturato, rappresentano ancora, nonostante quest’epoca post pandemica, di conflitti bellici e di intelligenza artificiale, il metodo migliore per conoscere nuovi potenziali partner e instaurare con loro rapporti di dialogo e collaborazione basati su una conoscenza empatica oltreché commerciale".

Il feedback positivo degli incontri, organizzati da Kili Partners con il coordinamento degli Industriali reggiani, che insieme supporteranno le imprese nel follow-up, ha confermato che il sistema imprenditoriale reggiano potrà giocare un ruolo di primo piano nel mercato africano.