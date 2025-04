Aziende truffate da un 71enne

Nuova udienza in tribunale a Cremona per il processo contro un 71enne mantovano accusato di una lunga serie di truffe ai danni di imprenditori, esercenti e artigiani lombardi ed emiliani, basate sulla vendita di spazi pubblicitari su riviste e pubblicazioni legati alla mappa locale dei defibrillatori in luoghi pubblici. Tra le vittime anche persone residenti a Guastalla, oltre che a Montecchio Emilia. C’è chi aveva pagato fino a oltre 900 euro per l’operazione, che veniva proposta come una iniziativa a scopo benefico. Inoltre, l’imputato avrebbe taciuto il rinnovo automatico annata, con recesso entro i sei mesi precedenti. E così, a loro insaputa, diversi sottoscrittori si erano ritrovati solleciti di pagamento del tutto inattesi. Il processo prosegue il 30 maggio per poter completare l’audizione di tutti i testimoni.