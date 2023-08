Azimut lancia il primo fondo di auto d’epoca

Azimut, gruppo indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech, ha lanciato il primo prodotto d’investimento evergreen (fondo d’investimento senza durata, con possibilità di rimborsi) sul settore delle automobili storiche e di prestigio con approccio sostenibile.

Il veicolo di investimento è un fondo alternativo riservato di diritto lussemburghese gestito da Azimut Investments S.A. con l’advisory di Alberto Schon, Ceo di Rossocorsa operatore leader nel settore automobilistico. Ahe è un fondo altamente innovativo con un piano di raccolta in Italia e nel mondo che rafforza l’offerta del Gruppo sui private markets, tra cui i real asset, composta da circa 50 fondi lanciati sulle diverse asset class e 6,8 miliardi di euro di masse.

Automobile Heritage Enhancement interpreta in modo unico il crescente interesse da parte degli investitori per le auto come alternativa rispetto alle asset class tradizionali, una domanda che potrebbe continuare a crescere sostenuta dall’aumento del numero di High Net Worth Individuals e Ultra High Net Worth Individuals a livello globale unitamente all’aumento dei collezionisti a fronte, invece, di una offerta che resta per sua natura limitata.

Il mercato delle auto storiche ha raggiunto dimensioni significative: si stima che dai 30,9 miliardi di dollari del 2020 crescerà a circa 43 miliardi di dollari nel 2024 (“Global Classic Car Market Size 2020-2024”, Statista Research Department 2021), esprimendo all’interno degli asset reali di lusso delle performance annualizzate, significativamente superiori a quelle, ad esempio, di orologi ed opere d’arte. La strategia di investimento del fondo si concentrerà su auto d’epoca di lusso “Supercar” e “Hypercar” prodotte in serie limitata con un valore medio superiore al milione di euro.