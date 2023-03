Azione apre le porte "Delusi dalla Schlein? Da noi c’è spazio per i cattolici liberali"

di Ylenia Rocco

La vittoria di Elly Schlein alle primarie democratiche apre scenari interessanti per il partito di Calenda, Azione, ma anche per la proposta di Matteo Renzi di formare un partito unico dei riformisti.

Le primarie dem hanno lasciato l’amaro in bocca a molti elettori reggiani che, con la sconfitta del governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, potrebbero spostarsi verso il Terzo Polo.

"Le nostre porte sono aperte – commenta il segretario provinciale di Azione a Reggio Emilia, Marco Cassinadri – la disponibilità ad un confronto c’è stata in passato e ci sarà in futuro. Ma saranno gli elettori a valutare se il partito in cui ripongono fiducia risponde a esigenze e a domande. All’interno di Azione ci sono diverse anime che si ispirano al cattolicesimo democratico e liberista; noi stiamo creando una ‘casa’ liberale democratica , dove la porta è aperta senza preclusione di sorta".

Con il partito di Renzi, anche sul nostro territorio c’è una continua collaborazione: "Con Italia Viva i rapporti sono sempre stati buoni e attualmente stiamo ragionando in considerazione dei prossimi appuntamenti amministrativi – continua Cassinadri – Con la coordinatrice provinciale di Italia Viva, Maura Manghi, mi sono sentito recentemente per condividere un percorso comune. Le idee alla base ci sono, anche per costruire qualcosa di interessante per quegli elettori attualmente scontenti".

Il percorso del partito unico, spiega Cassinadri, non è un novità dell’ultimo minuto: "Già durante l’assemblea nazionale di Azione, che si è svolta lo scorso novembre a Napoli, si è parlato di una fusione tra i due partiti. Se ci saranno le premesse e le valutazioni di un certo tipo, la disponibilità da parte nostra anche a livello territoriale c’è". L’obiettivo al momento, per il segretario provinciale di Italia Viva, sono le amministrative di maggio 2023, che interesseranno i comuni di Brescello, Castelnovo di Sotto, Correggio e San Polo d’Enza: "Sia noi che Italia Viva stiamo stilando una sintesi delle nostre idee per capire come muoverci nel migliore dei modi e in quale modo radicarci un po’ di più sul territorio. I nostri partiti sono nati da poco per cui gli amministratori attivi nella provincia di Reggio Emilia non sono molti; la prospettiva è di avere sempre più consiglieri, sindaci e assessori. Abbiamo iniziato un percorso comune e se vogliamo creare davvero qualcosa ritengo sia giusto continuare su questa strada".