Azione avverte:: "Pd lavori con noi sulla sicurezza"

"A Reggio la situazione sicurezza ha superato ogni limite della sopportabilità e della decenza. Non si tratta più di percezione". Sono le parole di Claudio Guidetti, segretario provinciale e presidente regionale di Azione, il quale striglia anche l’Amministrazione Pd, ponendo le condizioni per un’alleanza in coalizione in vista delle elezioni. "Basta giustificazioni del tipo: sono ragazzini o sono solo due mascalzonate dettate dalla stupidità. Sono fatti delinquenziali innegabili – chiosa Guidetti – Questa situazione in parti della città mette in discussione anche la libertà dei cittadini di sentirsi tranquilli nel proprio quartiere. Non è accettabile che a Capodanno a poche centinaia di metri mentre il sindaco e altri suoi delegati di giunta guidavano il conto alla rovescia per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, a poche centinaia di metri un’orda di ragazzini dessero vita ad una vera e propria guerriglia urbana. Il Comune non può più scaricare l’intero pacchetto sicurezza a carico dello Stato e deve fare con decisione la sua parte senza se e senza ma. Il negazionismo sulla grave situazione in cui versa il centro storico in generale e più precisamente in alcune parti di esse, per quanto riguarda la sicurezza e vivibilità e di alcune aree della periferia non può trovare accoglimento nell’alveo della futura alleanza di centro sinistra. Il problema esiste, punto e a capo! Non si può dire che tutto è andato bene in questi ultimi anni, perché sarebbe mentire sapendo di farlo".