Azione contro Mahmoud: "Ha celebrato l’Albanese. Ma non si è dissociata dai fischi al suo sindaco"

"Mahmoud celebra Albanese, ma non difende il sindaco". Azione, partito che ha sostenuto Massari alle ultime elezioni, si scaglia contro l’assessora alla scuola di Reggio. "Marwa Mahmoud ha trovato il tempo per celebrare in un lungo post Francesca Albanese, ma non quello per difendere il sindaco dai fischi ricevuti al Valli", tuona Lorenzo Buffagni, segretario cittadino di Azione, che chiede pubblicamente una riflessione sul ruolo dell’assessora comunale alle politiche educative nella giunta di centrosinistra. "È grave – sottolinea Buffagni – che un’esponente della giunta, e per di più membro della segreteria nazionale Pd, taccia davanti a un’umiliazione istituzionale subita dal primo cittadino".

Azione inoltre prende posizione netta sul caso della premiazione di Francesca Albanese con il “Primo Tricolore”, contestata da parte del Consiglio comunale. "Noi abbiamo difeso il ruolo del sindaco, pur non avendo responsabilità su una scelta sbagliata – afferma Buffagni – e abbiamo chiesto il ritiro del premio, mantenendo una linea equilibrata sulla questione palestinese". Nel mirino anche alcune scelte recenti dell’assessora Mahmoud, tra cui l’apertura dello sportello antirazzista presso Mondinsieme: "Così si è arrivati a tacciar tacitamente di razzismo tutta la città", accusa Buffagni. E aggiunge: "Ha offeso anche la memoria del Presidente Napolitano. Il suo ruolo dovrebbe essere motivo di responsabilità, non di divisione".