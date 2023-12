Azione, Guidetti eletto presidente regionale

Con il congresso regionale che si è svolto a Bologna, alla presenza dei massimi vertici nazionali del partito, delle autorità istituzionali e dei presidenti e segretari dei partiti, è iniziato il nuovo corso per Azione Emilia-Romagna, con una classe dirigente eletta sulla base di un programma politico e amministrativo chiaro. Dopo i congressi provinciali è stato il turno del regionale. Tra gli obiettivi prioritari che la nuova dirigenza di Azione Emilia Romagna si è data ci sono il nuovo raddoppio delle iscrizioni, l’inaugurazione di sedi in ogni provincia della regione (Reggio Emilia sta formalizzando in questi giorni l’accordo), un risultato elettorale sopra la media nazionale, un forte radicamento territoriale, la sottoscrizione di un patto generazionale, la creazione di una scuola di formazione politica regionale e la giornata nazionale degli under 30 del partito in Emilia Romagna. Il lavoro politico ed organizzativo svolto da Azione Reggio Emilia è stato riconosciuto e valorizzato al massimo vertice del partito regionale, con la proposta unanime ed avvenuta elezione alla carica di Presidente regionale del partito del segretario provinciale, Claudio Guidetti.

"Guidetti – fanno sapere da Azione – proseguirà il suo lavoro di Segretario provinciale con la capacità, impegno e determinazione che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro e sarà anche impegnato in modo operativo al fianco del neo Segretario regionale, senatore Marco Lombardo, eletto per acclamazione dall’assemblea regionale di partito ieri a Bologna. Il senatore Marco Lombardo in questi anni ha svolto un efficace e generoso lavoro per il partito e riteniamo questa scelta la migliore per una sempre più forte affermazione politica ed organizzativa del nostro partito in Emilia Romagna. Lombardo tra l’altro ha sempre seguito con particolare attenzione la realtà reggiana e il rapporto con il nostro gruppo provinciale è forte e produttivo di ottimi risultati. In direzione regionale entrano ben 5 esponenti reggiani: Claudio Guidetti, Lorenzo Buffagni, Stefania Portioli, Jessica Guidetti e Davide Massarini".