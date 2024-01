Azione: "Il presidente Seta si dimetta". In prefettura tavolo coi sindacati

Da una parte il prefetto, che si pone a difesa dei lavoratori di Seta nelle loro richieste sindacali. E dall’altra Azione, che dopo l’incontro a Milano del presidente di Seta con il console filippino, per assoldare autisti all’estero, chiede le dimissioni del numero uno dell’azienda trasporti: Alberto Cirelli. La mobilità pubblica raggiunge così l’apice della tensione in un mercoledì in cui viene ufficializzato anche il taglio delle corse pomeridiane a causa dell’assenza degli autisti.

"Cgil, Cisl e Uil esprimono grande apprezzamento per la disponibilità e lo spirito con cui la Prefetta, Maria Rita Cocciufa, ha convocato il tavolo riguardante la situazione del Trasporto pubblico locale, dimostrando di aver ben colto l’assoluta importanza della situazione di disagio che stanno subendo gli autisti e gli utenti del servizio". Così i tre sindacati commentano il confronto che si è tenuto ieri mattina nella sede prefettizia, alla presenza del management Seta, dell’Agenzia per la Mobilità, del Comune (rappresentato dall’Assessora Carlotta Bonvicini) e del Presidente della Provincia, Giorgio Zanni.

Cgil, Cisl e Uil hanno messo al centro dell’incontro l’analisi sulle risorse destinate al Trasporto pubblico locale, la discussione sul taglio delle corse annunciato dall’Agenzia per la mobilità e il relativo impatto sulla qualità del servizio e sulla sicurezza di addetti e fruitori del trasporto pubblico reggiano. I sindacati hanno chiesto di avere i numeri delle dimissioni avvenute negli ultimi mesi e quelli relativi agli straordinari svolti dagli autisti, sottoposti a stress proprio per la carenza di personale. Numeri che l’azienda non ha mai fornito. "Non sono emerse chiare strategie aziendali utili al ricercare soluzioni per risolvere i problemi principali – continua la nota – Allo stato attuale permangono con Seta e con l’Agenzia della Mobilità alcune distanze significative".

Intanto anche Azione, per bocca del presidente regionale Claudio Guidetti, interviene sulla vicenda chiedendo le dimissioni del presidente Cirelli: ""Il trasporto pubblico locale sta andando a rotoli e a peggiorare la situazione c’è una gestione al limite dell’imbarazzante: Seta che corre ad arruolare autisti nelle Filippine; Seta che spende ingenti quantità di soldi pubblici in iniziative che non funzionano e l’unica soluzione che propone è quella di tagliare il numero di bus in circolazione.Consideriamo quella filippina in Italia una grande comunità, ma il modo in cui Cirelli l’ha trattata ha un sapore che sa di discriminanzione e profuma di sperpero di soldi pubblici".