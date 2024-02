Azione mette un paletto: "Stracciare la convenzione per le piscine di via Melato"

"Indispensabile una riconsiderazione e una ridefinizione del progetto relativo alle piscine di via Melato". Azione inizia a mettere i paletti per l’alleanza di centrosinistra. E lo fa partendo da un caso amministrativo a lungo dibattuto: il destino delle vasche pubbliche cittadine. "Sulla piattaforma della Regione abbiamo reperito il Piano Economico-Finanziario e la bozza di convenzione presentati da un promotore relativi al Centro sportivo polifunzionale – premette l’avvocato Claudio Bigi del partito di Calenda – Il PEF e la Convenzione non avrebbero dovuto essere approvati dal Comune, con la conseguenza che, ove la gara non venisse annullata, verrà portata avanti una procedura illegittima, con gravi rischi economici a carico del Comune". E poi inizia un lungo elenco di ’anomalie’: "Mancano nel PEF alcuni fondamentali indicatori di riferimento della redditività dell’operatore economico la cui presenza è ritenuta indispensabile da Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione); emerge comunque un’extra redditività per il privato gestore di oltre 6 milioni di euro, su un valore del futuro centro di 16 milioni, considerato già al netto di tutti i costi; cioè trattasi di “extra-profitto”; il privato investitore si è altamente cautelato nella convenzione a scapito del Comune prevedendo che in caso di minimo aumento dei costi di costruzione, o di diminuzione dei ricavi della gestione, nonché di aumento delle imposte e degli oneri finanziari, il Comune debba intervenire con un contributo economico a favore del privato; la durata della concessione, pari a 42 anni, è eccessiva. In ambito finanziario o industriale è raro trovare una operazione d’ammortamento finanziario e industriale così a lungo termine, perché in un lasso di tempo così ampio le variabili sono troppe e in troppi ambiti; risulta oggettivamente inattendibile un tasso di interesse attualizzato del 3,75% su un finanziamento bancario di circa 11 milioni di euro, così come risulta essere molto ottimistica la previsione di oltre 4.000 abbonamenti a regime".

Conclusione: il Piano deve essere rifatto, quantunque sia stato asseverato. Questo pretende Azione dalla futura amministrazione. Con una considerazione finale: "Ci sorprende che dopo l’operazione disastrosa di Silk Faw o la perdita milionaria relativa al credito IMU Fantuzzi Immobiliare, l’amministrazione non abbia inteso correggersi in queste materie avvalendosi del supporto di adeguate professionalità".