Azione senza segretario Cassinadri si dimette

Acque agitate nel centro liberale della città. Dopo lo scontro interno che ha portato +Europa al prossimo congresso con un azzeramento dei vertici locali e defezioni rumorose, ora sul lettino dello psicoterapeuta ci finisce Azione di Calenda.

Si apprende, con una comunicazione arrivata alle 21.49 del mercoledì sera alle redazioni, che stavolta la ’vittima’ della crisi di nervi azionista sarebbe il segretario stesso del gruppo centrista: Marco Cassinadri, presidente del consiglio comunale di Casalgrande e fino a ieri coordinatore provinciale di Azione.

"Il direttivo provinciale di Azione Reggio Emilia comunica che, nella serata di martedì 2 maggio, il proprio segretario provinciale Marco Cassinadri ha rassegnato le dimissioni dall’incarico con decorrenza immediata. Le dimissioni sono state accettate dal direttivo e dalla segretaria regionale presente all’incontro dottoressa Giulia Pigoni – si legge nella nota – Il Direttivo è al lavoro per dotarsi di una nuova organizzazione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali".

Ma quali sono i motivi di questa rottura? In un documento inviato a tanti iscritti e pervenuto anche alla nostra redazione si elencano una serie di punti critici imputati a Cassinadri. Si va da un drastico calo degli iscritti, all’abbandono di alcuni militanti nominati dallo stesso ex segretario, agli scarsi rapporti con realtà associative del territorio, all’aver subito, durante lo scontro Renzi-Calenda, la forte personalità dei dirigenti locali di Italia Viva. E infine si imputa a Cassinadri anche la mancata preparazione di un evento pubblico per presentare la linea politica di Azione stessa.

Da parte sua l’ex segretario preferisce un elegante silenzio rispetto ai punti elencati nella missiva.

"Io ho risposto nelle sedi opportune – spiega serenamente – Sono stato io a convocare il direttivo martedì, a cui ho invitato anche Giulia Pigoni. Ho seguito l’indicazione dell’assemblea e ho rimesso il mandato nelle mani del segretario. Certamente posso dire che, ora che sono un semplice tesserato, sono profondamente amareggiato per questa vicenda e per come certe cose siano state comunicate". Nulla di più, per ora. In attesa almeno di capire cosa ne sarà del partito di Calenda in città. È probabile infatti che si vada, almeno per ora, verso una segreteria di garanzia o un eventuale commissariamento, in attesa di capire quale possa essere il futuro del movimento guidato dall’ex ministro dello Sviluppo economico.

Saverio Migliari