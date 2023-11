Azione: "Sulla moschea stiamo col sindaco. Dalla destra populista molta superficialità"

Da Azione sostegno al sindaco Fausto Torelli e al percorso che ha portato la comunità islamica locale a comprare l’ex latteria Madonna dell’Olmo per farvi la sede della associazione culturale Al Huda e la moschea. "Non troviamo nulla di discutibile o pericoloso nel trasferimento di sede di una regolare associazione di cittadini che rispettano la legge e operano da anni in questo contesto in serena tranquillità", scrivono Claudio Guidetti e Mauro Pecchini, rispettivamente segretario provinciale e referente locale. Torelli ha illustrato loro la situazione: "Un quadro di integrazione e di attività dinamica nell’economia montecchiese priva di sostanziali problemi di sicurezza e improntata ad una pacifica convivenza. La destra populista e i populisti di sinistra affrontano spesso superficialmente molti argomenti…".