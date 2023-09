"Azzolini, uomo di cuore e dedito al bene comune"

"Dopo una breve malattia che non gli ha dato scampo - afferma Grande - ci ha lasciato Andrea Azzolini (foto), storico direttore della delegazione Confcommercio di Castelnovo Monti, che aveva guidato per oltre un ventennio fino al pensionamento maturato nel 2007".

Così il Direttore provinciale Confcommercio, Alessandro Grande, esprimi cordoglio ai familiari e ricorda con affetto e stima, Andrea Azzolini, deceduto nei giorni scorsi per grave malattia all’età di 73 anni.

Già direttore della delegazione Confcommercio di Castelnovo Monti, Azzolini era un "uomo dalla simpatia travolgente – prosegue Grande – e dalle molteplici attività filantropiche".

"Andrea era volontario della Croce Rossa di Scurano – aggiunge – membro dell’AVIS, animatore e corista nella Pieve della sua Scurano (nel Parmense, ndr), dove ora riposa per sempre".

"Forte anche il suo legame con il Corpo degli Alpini – prosegue – che era presente alla cerimonia funebre svoltasi sabato 2 settembre nella chiesa parrocchiale di Scurano, con una numerosa delegazione".

Il Direttore Alessandro Grande conclude affermando: "La Dirigenza provinciale di Confcommercio Reggio Emilia e di Ascom Servizi srl, si stringe in un commosso abbraccio alla moglie Orietta, i figli Luca e Nico e i fratelli Elisa e Clau , parenti ed amici".

Azzolini era nato in comune di Vetto d’Enza e dopo aver diretto per tanti anni la Confcommercio di Castelnovo Monti, si era trasferito con la famiglia a Scurano, il paese di fronte a Vetto nell’appannino parmense. Negli anni però non ha mai abbandonato la montagna reggiana, dove era molto conosciuto e stimato da tutti.

s.b.