Azzurra Cremonini si aggiudica il torneo Open Schiatti Class

Finale estremamente equilibrata nel tabellone femminile del torneo Open "Schiatti Class", andato in scena sui campi coperti del Circolo Tennis Correggio.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stata Azzurra Cremonini, atleta dello Sporting Club Sassuolo, che ha avuto bisogno del super tiebreak del terzo set per domare la resistenza della parmense Camilla Montenet, già vincitrice in passato sui campi di via Terrachini in altre manifestazioni: la futura campionessa, dopo aver vinto il primo set con un agevole 6-2, ha subito il ritorno dell’avversaria, che ha pareggiato i conti vincendo 7-5 il secondo, prima dello sprint decisivo che è culminato col 12-10 della partita decisiva.

Anche tra gli uomini sorride un atleta proveniente da oltre Secchia: ad aggiudicarsi la manifestazione è stato infatti Luca Parenti, 2.2 della classifica FITP tesserato per il Club La Meridiana, che ha regolato nell’atto conclusivo col punteggio di 6-4, 6-2 il brianzolo Andrea Colombo (CT Cantù).