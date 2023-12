Babbo Natale abita a Montebabbio

Babbo Natale di Montebabbio di Castellarano anche quest’anno ha già accolto tanti bambini nella sua fattoria didattica.

Palmiro Beneventi dal 2003 interpreta Babbo Natale all’interno dell’azienda agricola Ca’ di Palmi.

Quest’anno la casa a Montebabbio festeggia i 20 anni di apertura.

Per l’occasione è stato rinnovato l’ambiente con attenzione sempre ai valori ecologici ed è stata ampliata l’ospitalità ai ‘folletti’ con la creazione di nuove piccole abitazioni.

In base ai giorni, oltre la costante presenza di Babbo Natale, è possibile trovare laboratori come la narrazione della ‘Fata Raccontastorie’ o brevi laboratori creativi, anche questi svolti utilizzando materiali di recupero. "Un’esperienza autentica e coinvolgente – spiega Beneventi, ex arredatore – che permette di immergersi nella magia del Natale con sani valori volti alla semplicità, un connubio che può riempire enormemente i cuori di grandi e piccini".

Fino al 24 dicembre la struttura sarà aperta tutti i sabati e le domeniche dalle 9 alle 18, tutti i lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 18 e anche domani, venerdì 8 dicembre, dalle 9 alle 18.

E’ possibile consultare la pagina Facebook oppure Instagram. Le scenografie sono state create con impegno da Fede Magic Lab assieme a Daniela Bulgarelli e Antonella Dallari.

Beneventi ogni anno ospita a Montebabbio molti bambini provenienti in parte dalle scuole e altri accompagnati dai genitori. L’attività è iniziata a novembre. "Alla mattina – sottolinea Beneventi – abitualmente accogliamo i bimbi delle scuole assieme agli insegnanti, mentre in alcuni pomeriggi siamo disponibili per le famiglie con i loro figli. A tutti i bambini offro, oltre al tè con i biscotti, le caramelle, la cioccolata e ovviamente non manca un dono a scelta. Quest’anno, tra le novità, è apprezzato il laboratorio creativo".

La casa di Babbo Natale sorge in un luogo suggestivo, immerso nella natura delle colline. "Aspettiamo ogni giorno i bimbi con mamme, papà, nonni, zii, cugini, amici, conoscenti, maestre – evidenzia Beneventi –. Quest’anno non è richiesta nessuna prenotazione. L’accesso è libero negli orari stabiliti fino al raggiungimento del limite massimo. Per l’incontro con Babbo Natale, la narrazione della Fata Raccontastorie e i laboratori è chiesto un contributo per coprire le spese".

Matteo Barca