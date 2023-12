"Babborun", negozi aperti e mercato antiquario

Oggi a Cavriago ultimo appuntamento del 2023 con il grande Mercato dell’antiquariato, del collezionismo e del vintage. Durante la mattinata zampognari si muoveranno fra i banchi degli espositori suonando antiche nenie natalizie; in contemporanea, dalle 10, Babbo Natale distribuirà caramelle ai più piccini. I negozi del paese saranno aperti. Si prevede un grande afflusso di visitatori perciò è consigliato parcheggiare nel piazzale di via Govi e in via Tornara, nei pressi della Cremeria. A Bibbiano invece dalle 9 si svolge la sesta edizione della BabboRun, spettacolare corsa non competitiva di 4 e 11 chilometri a "ritmo libero" nelle vie del paese, con i runner travestiti in modo natalizio. In piazza della Repubblica, per tutto il giorno, sarà aperto il punto di ristoro Proloco; la pista da pattinaggio sul ghiaccio sarà affiancata dalle allegre bancarelle del mercatino di Natale. Nel pomeriggio saranno proposte animazioni per bambini.