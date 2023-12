Baby gang, arresti per droga e denunce per procurato allarme

Reggio Emilia, 15 dicembre 2023 - Arresti e denunce anche a Reggio Emilia nell’ambito di una maxi operazione della polizia di Stato, attuata a livello nazionale, con l’impiego di oltre 500 agenti coordinati dallo Sco (il Servizio centrale operativo) in quattordici province teatro di reati riconducibili a gruppi criminali giovanili. Nel Reggiano ieri pomeriggio agenti della Squadra Mobile hanno arrestato due presunti spacciatori di droga nella zona della stazione ferroviaria del centro storico. In manette due stranieri ventenni, sospettati di spaccio in seguito a una serie di accertamenti svolti nell’area dello skate park nei pressi di piazzale Marconi. Uno dei due giovani, inoltre, è indiziato di aver ceduto in almeno una circostanza una dose di sostanza stupefacente ad un ragazzo minorenne. E nei giorni scorsi sono stati denunciati due minorenni per procurato allarme. I due ragazzi, di 16 e 17 anni di età, entrambi di origine straniera e già noti alle forze dell’ordine, sono stati notato su un autobus, mostrando nella cintola dei pantaloni un oggetto apparso come una pistola. La segnalazione di una donna, presente sul mezzo del trasporto pubblico, ha fatto intervenire gli agenti, con visione delle immagini della videosorveglianza interna al bus. Si è riusciti a identificare i due giovani in questione. Sui loro canali social entrambi erano raffigurati mentre impugnavano una pistola senza tappo rosso. Sono stati denunciati per procurato allarme nell’ambito di una più ampia e complessa attività di contrasto al fenomeno delle “baby gang”.