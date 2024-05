Baby gang in ‘trasferta’. Rapinano signora a Parma. Due 17enni presi a Reggio

Hanno rapinato a Parma una 60enne spingendola a terra per strapparle la collanina che aveva al collo e sottraendole un ciondolo, ma grazie alle indagini della polizia sono stati rintracciati e fermati in stazione a Reggio. Si tratta di due 17enni stranieri che dopo la convalida dell’arresto sono stati portati uno all’Istituto penale minorile di Bologna e l’altro in una comunità. La rapina è stata commessa il pomeriggio del 24 maggio, quando la donna, appena uscita da lavoro, si è imbattuta nei due ragazzini. Uno di loro ha tentato subito di strapparle la collana in oro che aveva al collo, senza però riuscirci. Subito dopo il secondo ragazzo l’ha spinta con violenza a terra, facendole battere la testa sul marciapiede. La donna è riuscita a rialzarsi ma il minorenne che l’aveva spinta a terra si è nuovamente avvicinato rubandole un ciondolo, per poi provare a impossessarsi anche della collana. Poi i due sono scappati. Ma sono stati identificati grazie alle immagini della videosorveglianza: ad ‘incastrarli’ anche i vestiti che indossavano al momento della rapina.