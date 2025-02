Baby gang rapina il market Bay Fresh: "Ho reagito e mi hanno preso a calci"

Rapina impropria e lesioni personali a un giovane commerciante: un altro episodio a danni di un’attività del centro storico, in questo caso il supermarket Reggio Alimentari Bay Fresh di corso Garibaldi. Il titolare Rashel Mohammad, 26 anni e originario del Bangladesh, è stato preso a caci e pugni. I responsabili sarebbero dei ragazzini, un gruppetto di quattro: indagini dei carabinieri.

Il fatto è avvenuto poco dopo l’una di notte tra sabato e ieri. È a quell’ora che una pattuglia di carabinieri è intervenuta a pochi passi dalla basilica della Ghiara, in seguito alla segnalazione di una rapina nel corso della quale era stato aggredito il titolare di un supermarket. Oltre a lui, i protagonisti di questo triste episodio sarebbero quattro giovani stranieri, tre ragazzi e una ragazza. Entrati nel negozio, avrebbero iniziato a prendere prodotti dagli scaffali senza pagare. Il titolare ha reagito, e mentre alcuni si accanivano sudi lui la ragazza avrebbe rubato il cellulare del titolare e i contanti dalla cassa, più di 800 euro.

"Il primo è arrivato qui fuori (dove è esposta la frutta, ndr) e ha preso una clementina. Non gli ho detto nulla, succede spesso – racconta Rashel Mohammad –. Poi però è entrato un altro e ha preso una merendina senza pagare. Gli ho chiesto di restiturla o di darmi i soldi: “Se no cosa fai?“ mi hanno detto". Il titolare a quel punto ha detto che avrebbe chiamato le forze dell’ordine, si è avvicinato e ha preso uno dei ragazzi per la giacca. "Si è voltato e mi ha dato un pugno qui – dice, indicando la parte destra del volto –. Sono caduto, mentre ero a terra hanno iniziato a darmi dei calci. Quando mi sono rialzato mi hanno colpito di nuovo in faccia". Intanto la ragazza avrebbe preso i soldi e il cellulare, mettendo tutto in tasca. I quattro ragazzi si sono poi dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha portato la vittima al Santa Maria Nuova. "Le ricerche dei quattro al momento hanno dato esito negativo" ha riferito ieri l’Arma. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso, anche attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, al fine di identificare i responsabili in ordine al reato di rapina impropria e lesioni personali.

g.ben.