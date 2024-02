Baby gang, rissa tra giovanissimi: ferito un minorenne

Guastalla (Reggio Emilia), 8 febbraio 2024 – Una rissa tra giovani con un ragazzo minorenne rimasto ferito. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri nel centro storico di Guastalla, tra viale don Minzoni e piazza Martiri Patrioti, una zona già in passato teatro di simili episodi, fra la stazione ferroviaria e il terminal degli autobus. Poco dopo le 13 il violento diverbio ha coinvolto un gruppo di almeno 6 o 7 ragazzi adolescenti, pare tutti minorenni. Alcuni passanti hanno segnalato la rissa ai centralini di polizia e carabinieri. In breve tempo sul posto sono arrivate le pattuglie del 112 e della polizia stradale, che erano in servizio nella zona. Ma all’intervento delle forze dell’ordine, gran parte del gruppo si era allontanato.

Agenti e carabinieri hanno trovato sul posto un ragazzino, con famiglia di origine straniera, che era rimasto ferito, con segni di percosse e piccoli tagli sul volto. Un’ambulanza della Croce rossa ha trasportato il ragazzino al vicino pronto soccorso ospedaliero. Le sue condizioni non risultano preoccupanti. Appare invece preoccupante il fenomeno della violenza tra i giovanissimi, che si ripete ancora una volta in quella zona del cuore del centro storico guastallese. Il ragazzo ferito è stato ascoltato dai carabinieri per consentire di avere elementi in più per le indagini, per cercare di ricostruire l’accaduto e risalire agli autori dell’aggressione e ai motivi che l’hanno provocata. Nella stessa zona della piazza teatro della rissa si è verificato anche un vandalismo ai danni di un palo di sostegno della bandiera italiana, che si trova accanto al monumento dedicato agli internati nei lager nazisti. Forse facendo pressione con il corpo, qualcuno ha piegato il robusto palo, fino a farlo cadere al suolo. Sul posto, per eseguire gli accertamenti, è intervenuta la polizia locale.

Da chiarire se rissa e gesto vandalico possano avere collegamenti diretti, con gli stessi protagonisti in entrambi gli episodi.