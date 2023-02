Baby gang a Reggio Emilia: "Faccio un rituale con il vostro sangue"

Uno dei tanti video girati dalla baby gang Casabase

Reggio Emilia, 4 febbraio 2023 – Sono state chieste pene pesanti, fino a 9 anni, incluso lo sconto del rito abbreviato, nella requisitoria pronunciata dal pm Maria Rita Pantani per l’accoltellamento al bar ‘Piccadilly’, avvenuto il 23 febbraio dell’anno scorso, in viale Umberto I.

Nel mirino finì un ventenne, che fu aggredito, ferito con l’arma bianca e rapinato. Secondo la Procura, l’episodio derivò da contrasti tra due bande di giovani che commettono atti di criminalità, i Casa Base e il gruppo del Villaggio Stranieri. Davanti al gup Silvia Guareschi, ieri il pm ha chiesto la condanna più severa, come detto 9 anni, per il 23enne Saad Zyadate, nato in Marocco, per un periodo latitante e ora in carcere. Il giovane deve rispondere di rapina aggravata in concorso con Kristian Alla, 20 anni, di origine albanese, ai domiciliari, e Anuar Mastaki, 18enne, con obbligo di dimora notturno a Reggio, più un minorenne per il quale si procede separatamente.

Avrebbero detto al giovane: "Vieni fuori, ti ammazziamo". Poi avrebbero fatto irruzione nel locale, dove si era rifugiato il 20enne: lo avrebbero preso a calci e colpito con oggetti lanciati. Devono anche rispondere di lesioni aggravate: Zyadate, in particolare, è accusato di avergli inferto fendenti con un coltello, lasciandogli una ferita sul volto, oltre a contusioni, con prognosi entro i quaranta giorni. Sono pure accusati di lesioni al barista, intervenuto per difendere il 20enne aggredito e fatto cadere a terra. Oltreché di danneggiamento, per aver rotto le vetrate del ‘Piccadilly’. Zyadate deve anche rispondere delle minacce postate su Instagram: "Spero che ogni volta che vedi quel taglio in faccia ricordi che tornerò a prendere la tua vita... Ora sono il tuo nemico numero 1, la tua vita per un ergastolo si può fare". Nonché di diffamazione, per aver pubblicato insulti su una scritta messa in risalto sui preziosi rubati, con la firma Casa Base.

Accusa di minacce su Instagram anche per l’imputato Iheb Khalifa, 22 anni : "Il mio coltello (raffigurato, ndr) trapassa sia te che tuo padre. Prendo il vostro sangue e faccio un rituale". Secondo il pm Pantani, l’aggressione è motivata dalle rivalità tra le due gang: il ferito sarebbe passato da Casa Base al gruppo Villaggio Stranieri, e frequentava l’ex fidanzata di Zyadate. Durante la latitanza il 23enne postò anche frasi sessiste indirizzate al magistrato. Per Alla il pm ha chiesto 6 anni e 2 mesi, per Mastaki 6 anni, oltre a 6mila euro di multa per entrambi; per Khalifa, a piede libero, 9 mesi. Ieri mattina Alla e Mastaki hanno presentato un’offerta di risarcimento al ferito, costituito parte civile tramite l’avvocato Pasquale Muto, e al barista. Pure Zyadate si è impegnato a farla. L’avvocato Mario Di Frenna, per Zyadate, ha sollevato il dubbio che si sia trattato di una rapina, ritenendo invece che si sia stato un furto con strappo. Il suo assistito sostiene che vi fossero in ballo debiti per droga. L’avvocato Vainer Burani, per Khalifa e Alla, ha sostenuto che il movente non sia la rivalità tra gang, ma la gelosia. L’avvocato Giuseppe Caldarola, per Mastaki, ha chiesto l’assoluzione dalle accuse di rapina e danneggiamento.