Baby gang violenta a Reggio Emilia: sette giovanissimi accusati di rapine e aggressioni. Il blitz della polizia

Reggio Emilia, 26 giugno 2025 – Sgominata dalla polizia una banda di baby-criminali di Reggio Emilia, presunti responsabili di una serie di violente rapine avvenute in centro storico e culminate con gravi ferite a più vittime, tra cui lo sfregio permanente del volto di un giovane egiziano.

Baby gang: presi sette giovanissimi a Reggio Emilia

A seguito delle indagini condotte dalla polizia di Stato e coordinate dalle procure di Reggio e dei Minorenni di Bologna, sono state eseguite cinque misure cautelari a carico di sette cittadini tutti di origine tunisina: tre maggiorenni e quattro minorenni.

I tre maggiorenni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati condotti in carcere, mentre per due dei minori è stato disposto il collocamento in comunità. Un terzo minore risulta attualmente irreperibile, mentre il settimo componente era già stato arrestato in flagranza per altri reati.

L’inizio delle indagini L’attività investigativa è iniziata il 30 marzo dopo due rapine ai danni di giovani nordafricani in via Secchi e Corso Garibaldi.

Le vittime, circondate e picchiate, sono state derubate di oggetti personali tra cui smartphone, portafogli e monopattini. In uno dei casi, la vittima ha riportato la frattura del setto nasale. L’analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze hanno permesso di ipotizzare la responsabilità del medesimo gruppo in entrambi gli episodi.

Due colpi a distanza di pochi minuti: identificati Il 2 aprile si sono verificati altri due gravi episodi: un italiano è stato aggredito nel Parco del Popolo con tale violenza da riportare la frattura dello zigomo; pochi minuti dopo, un cittadino egiziano intervenuto per difendere una ragazza è stato sfregiato al volto con un’arma da taglio. Le prove raccolte, tra cui testimonianze, video e analisi dei social network, hanno permesso di definire il ruolo di ciascun indagato.