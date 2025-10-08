’Baby Pit Stop’ in Cgil. Una poltrona per allattare: "È un passo concreto"

Si è inaugurato ieri, alla presenza delle istituzioni, nella sede della Cgil in via Roma un ’Baby Pit Stop’, in occasione della Sam 2025, Settimana mondiale dell’allattamento materno, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per diffondere la cultura dell’allattamento e della cura condivisa.

Numerose le iniziative a Reggio, e tra queste, appunto, l’inaugurazione di una poltrona per allattare, alla Camera del lavoro, predisposta all’interno della biblioteca sindacale a piano terra e con accesso dalla corte interna. ’Baby Pit Stop’ nasce da un progetto dell’Unicef internazionale, a cui aderisce il comune di Reggio, coordinatore del tavolo inter-istituzionale per l’allattamento materno e diritti di genitorialità.

L’allestimento di una postazione per l’allattamento in una sede sindacale rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di alcune delle rivendicazioni fondamentali nell’azione sindacale.

"Il significato di questa giornata è concreto e simbolico – spiega Elena Strozzi, segretaria confederale Cgil –. Per noi è stato spontaneo aderire a un progetto che nasce dall’Unicef, accolto dal tavolo interistituzionale di Reggio per l’allattamento e i diritti alla genitorialità, del quale facciamo parte. L’idea è di creare uno spazio sicuro dove una mamma, un papà, possano accudire i loro bambini. È un luogo fruibile non solo da parte di chi transita nella nostra camera del lavoro, di chi ci lavora, ma di tutte le persone che vivono questa parte di città, e che sanno d’ora in avanti di poter entrare da quel portone e trovare un luogo accogliente per fermarsi con la propria bimba o il proprio bimbo". Il sindacato dimostra di sostenere la maternità e la genitorialità attiva, provando a rimuovere gli ostacoli, anche fisici, che un genitore spesso incontra nella quotidianità, che si tratti di una mamma che deve trovare un luogo confortevole per allattare o che si tratti di un papà o altra figura con il proprio piccolo".

"Il fatto di aver individuato la nostra biblioteca per accogliere la postazione di allattamento somma i valori di una duplice accoglienza – aggiunge Strozzi – in un luogo che per sua natura promuove la cultura, infatti, ora si aggiunge un’attenzione al benessere della persona".

Rendere la postazione accessibile a chiunque si trovi in zona (cittadine, iscritte, utenti di passaggio) "rinforza ciò che da sempre la nostra sede rappresenta e vuole continuare a rappresentare: essere un punto di riferimento sociale e civico, dimostrando attenzione anche all’intero tessuto sociale – conclude la segretaria".

Erano presenti Annalisa Rabitti, assessora alle Pari opportunità, Claudia Martinelli, consigliera provinciale con delega Pari opportunità, Isabella Pavolucci, segretaria Cgil Emilia-Romagna, Francesca Bonomo, consigliera di parità provinciale, e Patrizia Campari, presidente Unicef Reggio Emilia.

Lara Maria Ferrari