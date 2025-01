Baby rapinatori sulla corriera a Quattro Castella, tre gli arrestati

Quattro Castella (Reggio Emilia), 12 gennaio 2025 – Sono tre i minorenni arrestati per aver picchiato, anche con un manganello, e rapinato due ragazzini sull’autobus che da Reggio conduce a Quattro Castella. Emergono nuov particolari sul grave episodio di cui il Carlino ha riferito nell’edizione di venerdì.

L’aggressione risale al novembre scorso, quando i carabinieri della stazione castellese riuscirono ad intercettare uno dei baby-rapinatori; a seguito di accurate indagini, i militari sono riusciti ad identificare anche i due complici. Nelle scorse ore gli stessi militari li hanno arrestati e applicato nei loro confronti la misura cautelare della permanenza in casa, emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Bologna su richiesta della Procura minorile; una identica misura era stata eseguita verso il giovane che venne arrestato in flagranza.

Quel giorno il trio sarebbe partito da Reggio sull’autobus diretto verso Montecavolo. Quando sul mezzo salirono le due vittime, furono quasi subito aggredite a calci e pugni ed anche con un manganello. I baby-rapinatori si fecero consegnare tutto il denaro che avevano in tasca, ma le vittime erano riuscite a dare l’allarme e una pattuglia dei carabinieri intercettò l’autobus poco dopo la fermata, nei pressi della quale era ancora presente un componente della banda, che addosso aveva le banconote strappate ai due aggrediti. I complici erano riusciti a fuggire ma grazie alle dichiarazioni delle vittime e di altri testimoni, oltre alle riprese della sorveglianza del mezzo, i carabinieri sono riusciti a risalire agli altri due.