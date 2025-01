Baby rapinatori sul bus. Scambio di persona. Un ragazzino finisce ai domiciliari per errore

Una svista degli investigatori. E un ragazzino di 17 anni che finisce ai domiciliari per sbaglio, costretto pure a saltare qualche lezione scolastica.

Lui era stato arrestato insieme a un 16enne per la pesante ipotesi di reato di rapina, commessa in concorso con altri due ragazzi, ai danni di altri minorenni, e posto ai domiciliari in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal tribunale dei Minori di Bologna. Ma ieri il 17enne è stato rimesso fuori dal giudice minorile per le indagini preliminari Anna Filocamo, che ha revocato la misura emessa, ritenendo che ci sia stato un errore nell’identificarlo.

È questa la pesante disavventura vissuta nelle ultime ore dal 17enne, che si è ritrovato destinatario di un’ordinanza notificata alla fine della scorsa settimana, ieri ritirata dal gip: a causa di questa situazione, posto agli arresti a casa, lui ha dovuto saltare quattro mattinate di scuola.

L’indagine riguarda una rapina avvenuta a bordo di un’autobus a Montecavolo di Quattro Castella, ai danni di un altro ragazzino, fatti avvenuti nel novembre 2024. Tre, in tutto, gli indagati, che erano partiti da Reggio sul mezzo pubblico: uno era stato arrestato in flagranza dai carabinieri; come anticipato dal Carlino, per gli altri due la Procura minorile, all’esito delle prime indagini, aveva ottenuto una misura cautelare che è stata applicata loro giovedì. Nello specifico, per il 17enne il pm aveva domandato il carcere; per un 16enne, invece, i domiciliari: misura, quest’ultima, che era stata applicata dal tribunale di Minori a entrambi. Ma poi per il 17enne è emerso che gli indizi non reggevano. Ieri i due ragazzini sono comparsi davanti al gip Filocamo per sottoporsi all’interrogatorio di garanzia.

Il 17enne ha detto di non riconoscersi nel video ripreso dalle telecamere dell’autobus: parole che trovano conferma nella circostanza che, in effetti, dal filmato emergerebbe l’immagine di un ragazzo che gli assomiglia, ma non è lui. A sostegno della sua estraneità, anche le dichiarazioni di un testimone che ha citato il nome della scuola frequentata dal 17enne, ma in realtà quest’ultimo risulta iscritto a un altro istituto. Una serie di equivoci che sono costati al 17enne, difeso dall’avvocato Federico De Belvis, l’accusa di rapina in concorso con gli altri due, con l’utilizzo di un manganello: secondo quanto stabilito ieri dal gip, è però scaturita da un errore.

Pure il 16enne, difeso dall’avvocato Roberta Dieci, ieri è comparso davanti al gip avvalendosi della facoltà di non rispondere. Secondo una prima ricostruzione, il terzetto aveva preso il telefono e una somma di denaro, poi restituita nell’immediatezza, a un ragazzo che sarebbe stato debitore a uno di loro. Il 16enne avrebbe aiutato un altro a reimpossessarsi della somma dopo aver assistito a un litigio sull’autobus. Ieri la misura ai domiciliari per lui è stata confermata, con la possibilità di fare visite.