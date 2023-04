Baccichet racconta ’La voce del cuore’

La perdita di un figlio nel fiore della vita, per una malattia incurabile che non lascia scampo, è un dolore sovraumano. Tuttavia, la scrittura può miracolosamente aiutare nell’elaborazione del lutto. E’ quello che ha fatto coraggiosamente Luciana Baccichet, rubierese che, come il resto della sua famiglia, alcuni anni fa fu travolta da una tragedia del tutto inaspettata, con la perdita del figlio Matteo. ’Matteo amava i campi di grano’ era il titolo di un libro uscito nel 2019 per la casa editrice reggiana Dea C., in cui la parabola terrena del figlio, e in particolare del suo calvario, veniva raccontatacon grande amore e delicatezza. Un libro che ottenne un successo straordinario, al punto che, a quattro anni di distanza, Luciana ha sentito di dover dargli un seguito: ’La voce del cuore’, a cura di Franca Pinnizzotto, direttrice editoriale della stessa casa editrice. E anche questo libro, come il precedente, sarà presentato nella splendida cornice de L’Ospitale a Rubiera, oggi alle 15,30.

Il ricavato della vendita del libro in loco, andrà al Core di Reggio.