Baccomo come Aristofane. Invita le donne allo sciopero del sesso

Alle 18, Librerie.coop All’Arco ospita lo scrittore Federico Baccomo, che presenta il suo nuovo libro "Le sorelle di Lisistrata". Dialoga con l’autore Mariella Ferrara. Baccomo in quest’opera sfodera la sua penna più caustica e dissacrante, scrivendo un romanzo che risuona come un’inquietante profezia. Rievocando l’antica ribellione di Lisistrata, in un possibile futuro, invita le donne a sottrarre il loro corpo al desiderio degli uomini, fino a quando non sarà ripristinata la legge che permette loro l’aborto. Ingresso libero.