Bach letto da Bernius. Grande concerto al Valli

Grande concerto questa sera – con inizio alle 20.30 - al Teatro Municipale Valli con Kammerchor e Barockorchester Stoccarda, diretti da Frieder Bernius, per la grande Messa in ’si minore’ di Bach: considerata un monumento musicale. In questa potentissima opera, orchestra, coro e voci soliste (David Allsopp, contralto, Jo Holzwarth, tenore, Florian Just, basso) fanno uso di una varietà di stili e tecniche antiche e moderne, dalla fuga alla scrittura mottettistica, dal doppio coro alle arie, dai duetti al lamento.

Questo capolavoro è un simbolo di complessità e modernità nella sua partitura, richiedendo un ensemble vocale e strumentale di straordinaria virtuosità. Bach dedicò anni alla composizione, lavorando instancabilmente dal 1720 fino all’anno precedente la sua morte, nel 1750. Il manoscritto autografo è stato insignito del titolo di Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, riconosciuto come un documento di inestimabile valore per la conservazione della memoria collettiva dell’umanità.

L’autorevolezza di Frieder Bernius ha ricevuto grandi consensi in tutto il mondo: è il direttore artistico del Kammerchor Stuttgart, della Barockorchester Stuttgart, della Hofkapelle Stuttgart e della Klassische Philharmonie Stuttgart. La pietra miliare della sua eccezionale carriera risiede nella fondazione del Kammerchor Stuttgart nel 1968, che velocemente è diventato uno dei principali ensemble del suo genere. La creazione della Barockorchester Stuttgart e della Klassische Philharmonie Stuttgart nel 1991 testimonia invece la versatilità stilistica di Frieder Bernius.

Stella Bonfrisco