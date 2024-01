Lezione-concerto, oggi alle 19 al teatro Cavallerizza di viale Allegri, con il pianista Emanuele Ferrari che spiega, racconta ed esegue brani. Per l’occasione l’attenzione è puntata su "L’armonia delle sfere: Bach trascritto da Brahms". Si parte dalla Ciaccona per violino solo di Bach, avventura emotiva e spirituale, un viaggio guidato da un’intelligenza musicale divina e onnisciente. Brahms trascrive per pianoforte questo capolavoro: ma anziché aggiungere note per adeguarlo alle ampie possibilità della tastiera, affida l’esecuzione alla sola mano sinistra. Ricercatore di musicologia e storia della musica all’Università di Milano-Bicocca, dove insegna Musica e Didattica della musica, Emanuele Ferrari ha abituato il pubblico a lezioni-concerto che sono un nuovo modo di fare musica, per capirla e amarla fin da subito.