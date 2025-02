"Badante e operaia. Mi sento reggiana"

"Sono arrivata in Italia a fine 2001 - dice Natalia Tirsina, – e come tante mie connazionali ho lavorato come assistente per le persone anziane. Volevo guadagnare un po’ di soldi per dare la possibilità ai miei figli di fare l’università. Dal 2005 lavoro in una fabbrica a San Maurizio, mi trovo bene, mi piace il lavoro che svolgo con responsabilità e, nel frattempo, 5 anni fa ho preso la cittadinanza italiana dopo un’attesa durata un quinquennio, ma soprattutto oggi mi sento reggiana! Cerco di aiutare i miei colleghi stranieri per non farli sentire soli. Per l’associazione, mi occupo della galleria artistica, proponendo vari oggetti in ceramica lavorati a mano per mostrare l’artigianato moldavo nei diversi eventi che organizziamo"