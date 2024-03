Badji, freccia azzurra agli Europei master: "In Polonia vorrei portare il tricolore sul podio"

Per Bokar Badji l’atletica è un punto d’arrivo e a maggior ragione adesso che è iscritto ai campionati europei indoor master in programma dal 17 a Torun, proprio nella città che ha visto il record italiano di Zaynab Dosso.

Di famiglia senegalese, Badji è nato in Sicilia nel 1988, abita e lavora a Reggio, gareggia per Modena, si sente reggiano… ma non è italiano, o meglio non ancora. In attesa del giuramento, corre da "equiparato" per l’Italia e dunque può partecipare agli europei.

"Già – dice Bokar in perfetto italiano – vado agli europei, mi è arrivata la divisa azzurra, ne sono orgoglioso e spero davvero di portare il tricolore sul podio". Bokar, tra i master, ha vinto otto medaglie d’oro di campione italiano, tra 60 piani e 200 (4), più le quattro in staffetta, con le ultime due vinte di recente ad Ancona.

"Anche in Polonia gareggerò su 200 e staffetta: possiamo fare grandi cose, anche se non sono uno che canta vittoria prima del tempo. La staffetta, poi, è molto complicata e deve filar via liscia a tutti e quattro i frazionisti".

Ci racconta la sua storia?

"Da Palermo sono salito a Quattro Castella che avevo un anno e ora sono tecnico elettronico. Ho iniziato a giocare a calcio, ala di ruolo, tra Quattro Castella, Barco, Puianello e Falk e nel 2015 ho chiuso col pallone. Nel 2017 ero in palestra e un professore di educazione fisica mi disse che ero tagliato per l’atletica. Ero scettico, sono andato al Camparada e ho visto che i risultati venivano. Allora mi allenava Paolo Gilioli ed ero tesserato per l’Atletica Reggio, oggi mi allena Giampaolo Cellario e gareggio per la Fratellanza Modena". Quindi lei adesso è in ritiro, si allena, alimentazione ad hoc, fisioterapisti a disposizione.

"Ahahah – ride Bokar – in questo momento sono a Trnava in Slovacchia in trasferta con l’azienda di cui sono dipendente e la giornata è di lavoro. Però, prima di partire, su internet ho guardato tutto di Trnava, ho scoperto piste d’atletica, palestre, parchi e a fine lavoro inizio l’allenamento".

Senza dimenticare che a casa c’è una famiglia.

"Certamente, anche qui cerco di incastrare tutti gli impegni per stare vicino a mia moglie Awa e alla piccola Leyla".

Lei viene dal calcio: premesso che le differenze sono evidenti, cosa può dire sull’approccio?

"Sintetizzo: il calcio è uno sport, l’atletica è una disciplina. Quindi rispetto per l’avversario in primis: nell’atletica vai sul campo con la tua borsa aperta dove si scorgono portafoglio, cellulare, chiavi. Fai l’allenamento e ti riprendi la tua roba. Nel calcio c’è il dirigente addetto alla borsa valori, se no sparirebbe tutto. Tra avversari nel calcio volano gli insulti, qui i complimenti".

Ha visto la gara della Dosso?

"E’ stata spaventosa, ho grandissima stima per lei, per come è partita e dove è arrivata. Poi, vabbè, ha le gambe muscolose come le mie – chiude ridendo Bokar - del resto io … le sono ancora davanti, sui 60 ho 6’’98 e lei 7’’02".