Bagni al parco del Popolo. Domani riparte il servizio

Sarà ufficializzata domani alle 14, alla presenza del vicesindaco Lanfranco De Franco, la riapertura dei servizi igienici pubblici dentro il parco del Popolo. Un servizio chiesto a gran voce dai gruppi cittadini attivi in centro storico, avallati in alcuni casi anche dall’intervento della politica. In particolare nell’ottobre del 2021 i cittadini auto-organizzati, tra cui il comitato ’Dalla parte dei giardini pubblici’, avevano chiesto all’assessora Bonvicini un confronto per intervenire sui servizi del parco. Un confronto che verteva sull’assenza dei bagni pubblici ma non solo, anche sulla manutenzione delle panchine e in generale il decoro dell’ampio spazio verde del centro. La questione si è aggravata circa un anno dopo, nel novembre del 2022, quando gli episodi degrado hanno iniziato a essere troppi e, di conseguenza, la voce dei cittadini si è fatta risentire più forte. Tra orinatoi fai-da-te contro le siepi e i monumenti, rifiuti e bottiglie abbandonati in giro, reggiani hanno rilanciato la richiesta all’amministrazione di riaprire i servizi igienici e sanzionare chi lasciava sporca la zona. In seguito, i volontari del progetto ReggioEmiliaRipuliamoci – in collaborazione con ’Dalla parte dei giardini pubblici’ – hanno svolto una giornata di pulizia del parco raccogliendo bottiglie, tappi, mozziconi, constatando come buona parte del degrado si concentrasse proprio dei pressi dei bagni in disuso. Infine, a maggio 2024, il gruppo Sinistra in Comune (candidato alla amministrative nella coalizione ’Massari sindaco’) ha proposto di riaprire i bagni pubblici del Parco del Popolo con un servizio di pulizia regolare, prendendo ad esempio i servizi igienici funzionanti di via Croce Bianca. Ora, finalmente, il servizio verrà riattivato: l’appuntamento è domani alle 14 a parco del Popolo.