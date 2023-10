Bagno di folla in chiesa. Celebrato Sant’Artemide

Un bagno di folla, con la basilica di San Marco gremita, domenica a Boretto, per la messa in occasione del primo anniversario della canonizzazione di Artemide Zatti. A presiedere la funzione il neo cardinale Angel Fernandez Artime, rettore maggiore dei Salesiani. Presenti anche le autorità civili e militari di Boretto, Brescello, Gualtieri (i paesi uniti nella locale Unità pastorale), oltre a numerosi sacerdoti, in particolare salesiani. C’è stato uno scambio di doni, con il cardinale Artime che ha consegnato un documento storico sulla vita di Zatti, mentre la parrocchia retta da don Giancarlo Minotta ha ricambiato con un capiente cesto di prodotti tipici del territorio. Subito dopo ci si è spostati nel piazzale tra la basilica e il municipio per il conferimento della cittadinanza onoraria al cardinale. Il sindaco Matteo Benassi ha consegnato al porporato la targa che assegna la cittadinanza del paese. "Bellissimo sentire che ogni salesiano che arriverà qui – la risposta di Artime – sarà un cittadino in più. Preparatevi per avere nuovi cittadini. E ringrazio per le vostre parole, che esprimono il sentimento tanto caro ad Artemide Zatti e alla sua famiglia". Antonio Lecci