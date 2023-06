Bagno di gong, yoga e Pink Floyd

Il festival "Indaco", al lido Po di Luzzara, si apre molto presto con il concerto all’alba, seguito dalle 10 da mercatino, joga, escursione in bici, passaggio dei cavalieri, eventi per bambini. Alle 11 il Bagno di Gong con Matteo Gelatti Invibes, alle 12 la presentazione del libro "Il piccolo libro del fuoco" di Francesco Boer, accompagnato dal concerto d’arpa e flauto di Agatha Bocedi e Valentina Bernardi. Dalle 12,30 pranzo. Alle 14 musica olistica e dj set, alle 15 bagno nella foresta con Mario Terenziani, incontri, conferenze, alle 19 evento musicale sul fiume dal titolo "Dall’ombra alla luce", alle 20 cena e alle 21 un omaggio ai Pink Floyd con un dj set sul fiume, in occasione del 50° anniversario della pubblicazione di "The dark side of the moon". In base al meteo potrebbero verificarsi delle variazioni nel programma.