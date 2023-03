Bagno, piantati 750 nuovi alberi "Così il mondo diventa migliore"

"È il giorno più bello della nostra vita!" Si sa, l’entusiasmo è bambino. E di entusiasmo e di bambini se ne sono visti tanti ieri mattina a Bagno nel parco Curti, a pochi passi dalla chiesa. Lì Arca ha finanziato la piantumazione di 750 alberi, per rinvigorire un’area molto trafficata a fianco della via Emilia. Il parco ha di fronte la scuola elementare Boiardo, coinvolta dal Comune per far partecipare all’intervento 40 bambini e insegnare, tra le materie, anche un po’ di pollice verde. Le ultime cento piante sono quindi state messe a terra ieri mattina proprio dalle quinte A e B dell’istituto, aiutate dalla saggia passione delle guardie ecologiche volontarie. Una volta finita l’operazione, i bambini hanno potuto attaccare dei cartoncini alle loro piante, per immortalare un pensiero. C’era il sindaco Luca Vecchi, orgoglioso dell’impatto green del suo mandato: "Dal 2019 abbiamo dato a Reggio decine di migliaia di nuovi alberi: vogliamo che la città, già ricca di verde, lo diventi ancor di più". L’assessora alla sostenibilità Carlotta Bonvicini ha dato cifre precise: "Negli ultimi quattro anni abbiamo messo a terra 17mila piante e ne abbiamo distribuite 64mila a reggiani che volevano piantarle in aree private". Raffaella Curioni, delegata nella...