Reggio Emilia, 1 dicembre 2019 - La prima risposta c’è stata, ed anche piuttosto forte. La Bagnolese era impegnata ieri pomeriggio a Cadelbosco Sopra (dove gioca i suoi incontri casalinghi) nel campionato regionale juniores: di fronte i reggiani della Virtus Libertas in un derby che ha visto prevalere i locali per 2 a 0.

Ma l’attesa era soprattutto data dal fatto che la società del presidente Giuseppe Conti ha deciso di intraprendere alcune azioni contro ogni forma di razzismo. In pratica tutti i giocatori della Bagnolese, ma anche i dirigenti e i genitori dei ragazzi, si sono fatti pitturare le guance con un baffo nero per dimostrare che il colore della pelle non fa proprio alcuna differenza. Per i ragazzi, dunque, qualcosa di nuovo e soprattutto un coinvolgimento del primo gesto di reazione della società rossoblù. Perché ovviamente sono proprio i giovani che devono crescere con gli ideali di uguaglianza e socialità.

«Questo è il primo segnale che la società ha voluto dare pubblicamente – dice il direttore sportivo della prima squadra, Michele Vigliotta –: che la Bagnolese, dove giocano diversi atleti di colore e di varie nazionalità, e che Bagnolo in Piano non siano razziste deve essere chiaro a tutto il mondo. I ragazzi lo hanno fatto davvero tutti molto volentieri e hanno compreso il messaggio».

Lei però, domenica scorsa è stato espulso e poi squalificato per «proteste nei confronti di alcuni giocatori della squadra avversaria…».

«E’ proprio vero che quando uno vuol fare qualcosa di buono, poi ci rimette. Sono sincero, non so in quante partite avrei meritato di essere espulso per proteste dalla panchina, domenica però ho cercato di fare da paciere. Ho chiesto a Daffe di ripensarci, di restare in campo, e la stessa cosa ho fatto con i giocatori dell’Agazzanese. Le mie non erano proteste, erano inviti convinti. Poi, a dire il vero, della squalifica non mi importa tanto. Salterò due gare che guarderò dalla tribuna, mentre in panchina al mio posto andrà Sebastiano Zini che è il responsabile proprio della squadra juniores».

Ma a Cadelbosco c’è stata solo una prima risposta al razzismo.

«Vero, pensi che si è dipinta il viso anche la barista, la signora Anna, segno che questo atteggiamento era proprio condiviso da tutti. Ora abbiamo altre iniziative. Domani (oggi per chi legge, ndr) la squadra senior entrerà in campo a Rolo portando uno striscione di alcuni metri con su scritto «Bagnolo non è razzista». I ragazzi lo porteranno a centrocampo durante ilpre-partita. Abbiamo scritto Bagnolo e non la Bagnolese, proprio perché c’è stata una esposizione mediatica del paese che non c’entra niente con questo fatto isolato».

E non finisce qui.

«No, lo stesso striscione lo esporremo in tutte le partite interne al Fratelli Campari e lo speaker, prima dell’inizio di ogni gara e nell’intervallo, leggerà un comunicato che ci dissocia da ogni tipo di razzismo, forma di violenza verbale o fisica, o di discriminazione territoriale. Speriamo che serva a tenere vivo il problema, anche perché noi siamo sotto sospensiva di un’eventuale partita, o più, a porte chiuse».

E per ultimo. Domenica Daffe fu offeso dopo un fallo pesante e gratuito sul vostro giocatore Tzvetkov. Come sta?

«Ha subito un colpo duro ed è rimasto a terra ignorato da tutti per un paio di minuti. Comunque adesso sta bene ed è a disposizione di mister Gallicchio».