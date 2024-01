Bagnolo, allontanato dalla madre dopo i maltrattamenti

Bagnolo (Reggio Emilia), 27 gennaio 2024 – Da tempo costringeva la madre a una vita d’inferno tra le pareti domestiche, con costanti maltrattamenti. E a inizio gennaio uno scatto d’ira dell’uomo, di 41 anni, abitante a Bagnolo, con calci e pugni per danneggiare arredi e porte di casa, minacciando di incendiare l’alloggio e con minacce di morte alla madre, accusata dal figlio di averle preso dei soldi, lanciandole contro una bottiglie di birra, per fortuna senza colpirla. Le indagini dei carabinieri di Bagnolo sono sfociate in una denuncia del 41enne per maltrattamenti in famiglia aggravati. E si aggiunge anche il divieto di avvicinamento alla madre, dalla quale l’uomo deve restare ad almeno 1.500 metri di distanza, con divieto pure di comunicare con lei in qualunque modo. Dopo l’episodio di inizio mese, la donna ha trovato il coraggio di denunciare i fatti ai carabinieri di Bagnolo, facendo avviare gli accertamenti, la denuncia e anche il provvedimento cautelare, che si spera possa mettere fine al maltrattamenti domestici.