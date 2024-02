Bagnolo cade col Pero. La salvezza si allontana

L’era Maurinho si apre con l’ennesima sconfitta stagionale da parte del Bagnolo calcio a 5, fanalino di coda della Serie B femminile. Le giallo-nere cadono 8-3 in casa col Pero, una delle squadre più attrezzate del torneo, dimostrando di avere le chances di poter ribaltare la difficile situazione di classifica, andando a caccia di una salvezza che ad oggi sarebbe insperata. Le lombarde faticano ad affrontare la difesa alta reggiana ma trovano comunque il vantaggio dopo 13’; la replica bagnolese passa dai piedi di Volpe, che con una splendida azione personale impatta, ma prima dell’intervallo le ospiti segnano due volte e ad inizio ripresa si portano avanti 4-1. Bagnolo non ci sta e, dopo il gol di Faragò, centra la traversa con Iemmi, nell’occasione che avrebbe potuto far cambiare le sorti dell’incontro, prima dell’allungo definitivo avversario che rende vano il secondo centro di giornata della già citata Faragò.

Under 19. Primo stop stagionale per l’OR Reggio Emilia, capolista incontrastata del campionato Under 19. I ragazzi di mister Parutto cadono in casa nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di categoria, sconfitti 3-2 dagli estensi del X Martiri: i granata vanno due volte avanti, con Fabricio (poi espulso) e un’autorete, ma vengono raggiunti e superati nel finale dagli avversari, che strappano loro il pass per gli ottavi.