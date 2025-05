Bagnolo calcio a 5 in semifinale playoff Serie B contro Jesi: sfida tra attacco e difesa

Il Bagnolo calcio a 5 vuole continuare a scrivere la storia. Alle 16, a Jesi, i gialloneri (nella foto, il laterale Domenico Avino) giocano l’andata delle semifinali playoff di Serie B, traguardo mai raggiunto in 28 anni di storia grazie alle vittorie nei turni precedenti contro Arpi Nova e Balca Poggese: Pittella e compagni, in questa post season, stanno dimostrando valori non indifferenti, sia in termini di gioco che di tenuta mentale, e viaggiano alla volta delle Marche decisi a conquistare un risultato positivo, da difendere poi tra 7 giorni davanti al caldissimo pubblico amico.

Nella sfida odierna si affrontano due stili di gioco differenti: Bagnolo ha sicuramente caratteristiche offensive importanti, con oltre 100 gol all’attivo, mentre Jesi si fa preferire per una fase difensiva molto accorta, che concede poco agli avversari. Nel frattempo prosegue il cammino dell’OR Reggio Emilia nella Coppa Emilia Under 17: i granata travolgono 11-2 in trasferta il già citato Bagnolo, trascinati dal tris di Iissi.