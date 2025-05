Bagnolo Calcio a 5 trionfa nella semifinale playoff Serie B contro Jesi

Bagnolo calcio a 5 corsaro nella semifinale d’andata dei playoff di Serie B. Conti e compagni scrivono un’altra bella pagina di una stagione storica (mai i gialloneri erano andati tanto lontani nella loro storia), sbancando Jesi col punteggio di 3-1 e mettendosi nelle condizioni di affrontare al meglio il return match, in programma sabato prossimo a campi invertiti.

Il vantaggio ospite arriva proprio in apertura di ripresa, dopo una prima frazione molto equilibrata: Muto si libera sulla destra e serve Maretti sul lato opposto, con quest’ultimo che restituisce palla al suo numero 9 in profondità. L’esperienza dell’attaccante giallonero è fuori discussione e la conclusione, dopo aver respinto il tentativo di anticipo del diretto rivale con l’uso sapiente del corpo, termina lentamente nell’angolino. E’ la miccia che fa accendere la contesa, con Jesi costretta ad alzare il ritmo per cercare quantomeno la parità, ed in un paio di occasioni Sapia deve superarsi per dire di no, prima che a 7’ dal termine lo scatenato Muto trovi il raddoppio con una violenta conclusione di sinistro da calcio d’angolo che passa tra palo e portiere. Pittella lascia i suoi in inferiorità numerica temporanea, ricevendo il secondo giallo di giornata, ed i padroni di casa accorciano le distanze, ma nel finale è capitan Maretti a fare tris con un bel sinistro, ispirato da un tacco del solito Mito.

Serie D. Parla reggiano la Coppa Emilia Romagna di Serie D. Ad aggiudicarsi la finale disputata alla Palestra Corticella di Bologna, infatti, è il Futsal Santilio, che si è imposto col punteggio di 5-3; gli uomini di mister Ruggiero, nei turni precedenti, si erano sbarazzati di di Parma City (4-2) e Baganzola (5-2).