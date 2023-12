Bagnolo, candidato di 28 anni per il centrosinistra

Bagnolo (Reggio Emilia), 19 dicembre 2023 – L’assemblea del Pd di Bagnolo ha ufficializzato all’unanimità la candidatura di Pietro Cortenova a sindaco di Bagnolo in vista delle elezioni amministrative 2024. Cortenova, bagnolese di 28 anni, dovrebbe dunque sfidare l’attuale primo cittadino Gianluca Paoli, senza escludere al momento la presentazione di altre liste in paese. Nella coalizione Bagnolo Futura sono confluiti, oltre al Pd, le altre due liste “Siamo Bagnolo” e “Bagnolo Bene Comune”, che cinque anni fa si presentarono divise. L’assemblea è stata anche l’occasione per descrivere “il vasto percorso di ascolto dei cittadini che ha portato a delineare le caratteristiche che avrebbe dovuto avere il futuro candidato sindaco e pure i principali temi sui quali l’attuale amministrazione è stata carente o assente, e sui quali quindi si dovrà investire in caso di vittoria”. Il segretario del circolo bagnolese Thomas Benvenuti ha ricordato gli oltre 150 bagnolesi ascoltati in rappresentanza delle associazioni del territorio e riassunto le principali criticità emerse: “Mancanza di spazi per i giovani, attenzione maggiore alle politiche del terzo settore e agli anziani, maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente alla cura degli spazi pubblici, investire sulla sicurezza, ammodernare ed efficientare gli impianti sportivi, ascoltare le frazioni che si sentono abbandonate a loro stesse, favorire il dialogo tra le associazioni sportive e tra esse e il mondo della scuola, realizzare i collegamenti ciclopedonali utili alla comunità e ripensare il sistema di viabilità”. “Ma forse – aggiunge – più di tutte queste tematiche è emersa la necessità di avere un’amministrazione che sia aperta alla comunità e che dialoghi con essa. Che sia disponibile all’ascolto e che condivida con i cittadini le scelte strategiche”. Ha aggiunto il giovane candidato sindaco: “E’ venuto il momento di dire basta e di rilanciare questo territorio per evitare la sua deriva e il suo declino. Abbiamo bisogno di servizi efficienti che diano risposte concrete in tempi rapidi, di sicurezza per le nostre famiglie, di essere inclusivi e di ascoltare i nostri cittadini”.